Rusya, Çin ile turizm amaçlı vizesiz seyahat uygulamasını durdurdu

Rusya Başbakanı Mihail Mişustin tarafından imzalanan karara göre, corona virüsü salgını nedeniyle Çin ile vizesiz seyahat uygulaması geçici süreliğine durduruldu.

Ayrıca, kararda, Çin vatandaşlarına yönelik çalışma vize uygulamasının askıya alındığı kaydedildi.



Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov da gazetecilere yaptığı açıklamada, Çin'de bulunan Rus vatandaşlarını 3 ve 4 Şubat'ta tahliye edeceklerini bildirdi.



Rusya Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada ise Sergey Lavrov'un Çin Dışişleri Bakanı Vang Yi ile telefon görüşmesi yaptığı kaydedildi.



Corona virüsü salgınıyla ilgili durumun ele alındığı vurgulanan açıklamada, "Bu yönde, Rusya ile Çin arasındaki iş birliği görüşüldü." ifadelerine yer verildi.



Rusya Başbakan Yardımcısı Tatyana Golikova, dün Tümen ve Sibirya'nın güneyindeki Transbaykal bölgesinde 2 kişide corona virüsü tespit edildiğini ve her ikisinin de Çin vatandaşı olduğunu bildirmişti.



Rusya, daha önce corona virüsü salgını nedeniyle Çin ile sınırını kapatma, Çin vatandaşlarına yönelik elektronik vize uygulamasının geçici bir süreliğine durdurma kararı almıştı.



Bazı Rus şirketleri de Çin'e yönelik uçak ve tren seferlerine kısıtlama getirmişti.



CORONA VİRÜSÜ SALGINI



Virüs, ilk olarak Çin'in Hubey eyaletine bağlı Wuhan kentinde 12 Aralık 2019'da tespit edilmişti. Wuhan Belediyesi Sağlık Komisyonu, 31 Aralık 2019'da kentteki Huanan Deniz Ürünleri Pazarı ile teması bulunan 27 kişide daha "gizemli" hastalığın görüldüğünü açıklamış ve pazarı kapatmıştı.



Virüs, Çin ana karası dışında Hong Kong ve Makao özel idari bölgeleri ile Tayvan'da görülürken bölge ülkeleri Tayland, Güney Kore, Japonya, Singapur, Malezya, Filipinler, Vietnam, Kamboçya ve Nepal, Hindistan, Sri Lanka da ülkelerinde virüsü taşıyan kişilerin olduğunu doğrulamıştı.



Ortaya çıktığı yerden dolayı "Wuhan virüsü" diye de adlandırılan yeni tip corona virüsü, çoğunlukla Çin'den bu ülkelere giden kişiler yoluyla ABD, Kanada, Rusya, İngiltere, Fransa, Almanya, İtalya, Avustralya, Birleşik Arap Emirlikleri ve Finlandiya'ya sıçramıştı.



Çin'de etkili corona virüsü salgını nedeniyle can kaybı 305'e, hastalık tespit edilen kişi sayısı 14 bin 380'e yükselmişti.

Virüsün kısa sürede Wuhan'dan diğer kent ve eyaletlere sıçraması nedeniyle 22 Ocak'tan bu yana başta Wuhan olmak üzere Hubey eyaletine bağlı irili ufaklı 17 kentte toplu ulaşım durdurulmuştu.