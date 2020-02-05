Rusya: Corona virüsü aşısı 8-10 ay içerisinde geliştirilebilir

Rusya Sağlık Bakanı Mikhail Murashko, 25'i aşkın ülkeye sıçrayan ve 497 kişinin ölümüne neden olan corona virüsü için  aşı geliştirmenin 8-10 ayı bulabileceğini açıkladı.

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Reuters'ın Interfax Ajansı'na dayandırdığı habere göre Rusya Sağlık Bakanı Mikhail Murashko, tüm dünyada 497 kişinin ölümüne yola açan corona virüsüne karşı 8-10 ay içerisinde aşı geliştirilebileceğini açıkladı.

Murashko, "Bugünün imkanları dahilinde aşı geliştirmek kısa bir süre içinde mümkün değil. Bir aşının geliştirilmesi 8-10 ayı bulabilir. Bu konuda klinik deneylerin yapılmadığı ilk aşamadayız" dedi.

Daha önce Rusya’nın Çin Guangzhou Konsolosluğu, “Rus ve Çinli uzmanlar corona virüsüne karşı aşı geliştirmek için çalışmalara başladı. Virüsün genomu Pekin’den Moskova’ya gönderildi" açıklamasını yapmıştı.

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