Rusya da doğalgaza tavan fiyat getirdi

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in imzaladığı kararnameyle, Batılı ülkelerin Rus enerji sektörüne yönelik bazı yaptırımlarına ilişkin karşı yaptırım kararı alındı.



Gazprom’un OMV ve Wintershall ile Rusya’da ortak faaliyet gösterdiği bazı doğal gaz sahalarını kapsayan kararnameye göre, Rus şirket buradan aldığı doğal gaza Rus hükümetinin belirleyeceği tavan fiyattan fazla ödeme yapmayacak.



İKİ GAZ SAHASINI KAPSIYOR



Karşı yaptırımların Urengoy ve Yujno-Russkoye gaz sahalarını kapsadığı ifade edilen kararnamede, Rus hükümetine de söz konusu tavan fiyatı 10 gün içerisinde belirleme talimatı verildi.



Avrupa Birliği (AB), Ukrayna’daki savaş nedeniyle Rus enerji sektörüne kapsamlı yaptırımlar uygulama kararı almıştı.

AB'NİN TAVAN FİYAT KARARI

Yaptırımlar kapsamında doğalgaza tavan fiyat uygulaması getirildi.

Tavan fiyatın Avrupa'da derinliği en fazla olan Hollanda merkezli sanal doğalgaz ticaret noktası TTF'de işlem gören vadeli gaz kontratının 3 iş günü boyunca 180 euroyu aşması ve aynı dönemde Avrupa'da sıvılaştırılmış doğal gazın (LNG) megavatsaat fiyatının küresel piyasaların 35 euro üzerine çıkması durumunda yürürlüğe gireceği belirtildi.