Rusya da İsrail'in planına karşı çıktı: Kınıyoruz

İsrail hükümetinin Gazze Şeridi'nin tamamının işgali planına tepkiler sürüyor.

Rusya'nın Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilci Yardımcısı Dmitry Polyansky, BM'de gazetecilere konuya ilişkin açıklamalar yaptı.



İsrail hükümetinin Gazze'yi tamamen işgaline ilişkin planıyla ilgili bir soruyu yanıtlayan Polyansky, Rusya'nın tutumunun BM Güvenlik Konseyi'ndeki hemen hemen herkesle aynı olduğunu söyledi.



Polyansky, "Bu çok kötü ve yanlış yönde bir adım olur. Bu yönde faaliyetleri kınıyoruz." diye konuştu.



Olası bir işgalin tüm BM kararlarını ihlal edeceğini kaydeden Rusya temsilci yardımcısı Polyansky, İsrail-Filistin meselesine ilişkin tek seçeneğin iki devletli çözüm olduğunu vurguladı.