Rusya Deniz Kuvvetleri'ne yeni komutan atandı

Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu, bakanlığın yetkilileriyle yaptığı toplantıdaki konuşmasında ordudaki üst düzey atamalara ilişkin bilgi verdi.



Oramiral Aleksandr Moiseyev’in Rusya Deniz Kuvvetleri komutanı olarak atandığını belirten Şoygu, Koramiral Sergey Pinçuk’un ise Karadeniz Filosu'nun komutanı olarak atandığını söyledi.



Söz konusu atama kararlarının Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin tarafından imzalandığını aktaran Şoygu, "Omuzlarınıza düşen büyük sorumluluğun farkındasınız. Umarım Başkomutan, Rusya Savunma Bakanlığı ve tabii ki ülke tarafından önünüze konulan görevlerle başa çıkacaksınız" dedi.



2018’de Karadeniz Filosu'nun komutanlığını yürüten Moiseyev, 2019’dan itibaren Kuzey Filosu'nun komutanlığını yapmıştı.

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