Rusya desteğini ilan etti: "Gerekirse Kuzey Kore'ye asker yollarız"

Kuzey Kore yönetimi, Ukrayna’ya karşı savaşmak üzere Rusya’ya asker gönderdiğini ilk kez resmi olarak doğruladı.



İki ülke arasında imzalanan stratejik ortaklık anlaşması kapsamında gerçekleşen bu destek, uzun süredir tüm dünyanın gözleri önünde gerçekleştiği halde Kuzey Kore tarafından onaylanmamıştı.



Son açıklama ile Rusya’ya asker gönderme kararının bizzat ülke lideri Kim Jong-Un tarafından alındığı doğrulandı.

RUSYA, ASKERİ İTTİFAKI DÜNYAYA İLAN ETTİ



Bu açıklamanın ardından Rus tarafından da destek ilanı gecikmedi.



Kremlin sözcüsü Dmitri Peskov, "Gerektiği takdirde Rusya da Kuzey Kore'ye askeri destek sağlayabilir" açıklamasında bulundu.

KUZEY KORE RUSYA’YA ASKER GÖNDERMİŞTİ



Kuzey Kore lideri Kim Jong-Un ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin geçtiğimiz Haziran ayında Kapsamlı Stratejik Ortaklık Anlaşması imzalamıştı.



Anlaşmanın "Taraflardan birine yönelik dış saldırı durumunda karşılıklı yardımlaşmayı" da içerdiğini açıklayan Putin, "Rusya, imzalanan bu anlaşma uyarınca Kuzey Kore ile askeri-teknik işbirliğini göz ardı etmemektedir" ifadelerini kullanmıştı.

BİNLERCE ASKER FEDA EDİLDİ

Gelişmelerin ardından Kuzey Kore'nin Rusya’ya asker gönderdiği ortaya çıkmıştı. Kuzey Kore askerlerinin Rusya'nın Kursk bölgesinde Ukrayna’ya karşı savaştığı ve büyük kayıplar verdiği açıklansa da, Kuzey Kore söz konusu asker sevkiyatını resmi olarak doğrulamamıştı.