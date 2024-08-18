Rusya Devlet Başkanı Putin Azerbaycan'da

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, resmi ziyaret kapsamında Azerbaycan'ın başkenti Bakü'ye gitti.

Rusya Devlet Başkanı Putin Azerbaycan'da

Rusya Devlet Başkanı , resmi ziyaret kapsamında ’a gitti. Putin, başkent Bakü’deki Haydar Aliyev Uluslararası Havalimanı'nda Azerbaycan Başbakanı Birinci Yardımcısı Yagub Eyyubov, Dışişleri Bakanı Yardımcısı Samir Şerifov ve diğer yetkililer tarafından karşılandı.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile bir araya gelecek olan Putin’in ziyaretinde Rusya ve Azerbaycan arasındaki stratejik ortaklık ve ittifak ilişkilerinin daha da geliştirilmesi konularının yanı sıra, bölgesel sorunların da ele alınması öngörülüyor.

Kremlin Sarayı tarafından yapılan açıklamada, “Rusya ile Azerbaycan arasındaki stratejik ortaklık ve müttefik ilişkilerinin daha da geliştirilmesinin yanı sıra güncel uluslararası ve bölgesel konular ele alınacak. İki ülke cumhurbaşkanları tarafından ortak bildiri kabul edilecek ve hükümetler arası ve diğer konularda çok sayıda anlaşma imzalanacak” denildi.

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