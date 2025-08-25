Rusya Devlet Başkanı Putin, İranlı mevkidaşıyla görüştü

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkian ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Kremlin’den yapılan açıklamaya göre iki lider, İran’ın nükleer programını ve Putin’in geçtiğimiz günlerde ABD Başkanı Donald Trump ile Alaska’da yaptığı zirveyi ele aldı.

Putin ve Pezeşkian ayrıca, önümüzdeki günlerde Çin’de düzenlenecek Şanghay İşbirliği Örgütü (ŞİÖ) zirvesinde ikili bir görüşme yapma konusunda mutabık kaldı.