Rusya Devlet Başkanı Putin: Ukrayna'da hedeflerimize ulaştığımızda barış sağlanacak

"ERMENİSTAN'DA ZOR İÇ SÜREÇLER YAŞANIYOR"



Son zamanlarda Ermenistan'ın iç siyasetinde yaşanan süreçleri değerlendiren Putin, şunları kaydetti:



"Ermenistan'da basit olmayan süreçler yaşanıyor. Karabağ'dan vazgeçen biz değiliz. Karabağ'ın, Azerbaycan'ın bir parçası olduğunu tanıyan Ermenistan'dır. Onlar (Ermeniler) bunu kendi inisiyatifleriyle yaptılar ve böyle bir karar almaya hazırlandıkları konusunda bize bilgi vermediler. Ermenistan'da zor iç süreçler yaşanıyor. Bağımsız Devletler Topluluğu (BDT), Avrasya Ekonomik Birliği (AEB) ve Kolektif Güvenlik Antlaşması Örgütü'ne (KGAÖ) üyeliğinden vazgeçmek Ermenistan'ın çıkarına olduğunu düşünmüyorum."



Dünyada İslamofobi ve antisemitizmin arttığını belirten Putin, Gazze'deki durumun İslam dünyasında tepki gördüğüne dikkati çekti.



Putin, "Radikal şekilde düşünenlerin sayısı da artıyor. Bu iyi bir şey değil. Bu, bazı seçkinlerin siyaseti ve onlarca yıl Filistin sorununa adil çözümünün bulunmaması sonucu oldu." şeklinde konuştu.



"TÜRKİYE'DEN EK İTHALATIN YAPILMASI TEKLİF EDİLİYOR"



Ülkede yumurta fiyatlarının artması konusuna değinen Putin, buna yumurta ithalatının zamanında açılmamasının neden olduğunu belirterek, "Türkiye'den ek ithalatın yapılması teklif ediliyor. (Türkiye ile) Tarım alanı dahil ekonomik bağlarımız güzel şekilde gelişiyor. Belarus'tan da ithalat teklif ediliyor." dedi.



Rusya'nın gıda alanındaki güvenliğin sağlandığını dile getiren Putin, ülkede tohum konusunda sorunların olduğunu aktardı.



Rusya'da seferberliğin yeniden ilan edilip edilmeyeceği ile ilgili soruyu cevaplayan Putin, orduya 486 bin kişinin alındığı ve seferberliğin yeniden ilan edilmesine gerek olmadığını söyledi.



Vladimir Putin, kendisinin yapay zeka aracılığıyla oluşturulan dublörünün sorusunu da yanıtlayarak, "Bu benim ilk dublörüm." ifadesini kullandı.