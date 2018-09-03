Rusya'nın başkenti Moskova'da üniversite öğrencilerine hitap eden Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Suriye hükümetinin İdlib'deki silahlı grupları yok etme hakkına sahip olduğunu söyledi.
İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif de İdlib'in silahlı gruplardan temizlenmesi gerektiğini belirtti.
Suriye ziyareti sırasında konuşan İran Dışişleri Bakanı Zarif bölgenin kontrolünün Suriye hükümetine geçmesi gerektiğinin altını çizdi.
Rusya Dışişleri Bakanı Lavro'dan İdlib açıklaması
NTV HaberDünya
Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, İdlib'deki duruma sonsuza kadar müsamaha gösterilemeyeceğini söyledi.
Rusya'nın başkenti Moskova'da üniversite öğrencilerine hitap eden Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Suriye hükümetinin İdlib'deki silahlı grupları yok etme hakkına sahip olduğunu söyledi.