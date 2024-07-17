Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, ABD'de mevkidaşlarıyla görüştü

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi oturumu için ABD'ye giden Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, mevkidaşlarıyla ilkili görüşmeler yaptı.

Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, ABD'de mevkidaşlarıyla görüştü

Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov dün Güvenlik Konseyi oturumu için ABD'nin New York kentine gitti.

Lavrov, Macaristan, İsviçre, İran, Libya ve Kuveytli mevkidaşlarıyla ikili görüşmeler gerçekleştirdi.

Macaristan Dışişleri Bakanı Peter Szijjarto ile görüşmesinde Lavrov, Macaristan Başbakanı Viktor Orban'ın geçtiğimiz günlerde Moskova'ya yaptığı ziyareti yorumladı.

Lavrov, “Başkan ve Başbakan tarafından mutabık kalınan düzenlemeleri nasıl uygulayacağımızı görmek önemli" dedi.

Lavrov ayrıca İran Dışişleri Bakan Vekili Ali Bagheri Kani'ye Rusya ziyareti davetini hatırlattı.

Rus abkan, Trablus merkezli Ulusal Birlik Hükümeti Dışişleri Bakan Vekili ile Libya'daki durumu görüştü ve Kuveyt Dışişleri Bakanı Abdullah Ali Al Yahya ile de bir araya gelerek Kuveyt'in “ meselelerine dengeli yaklaşımını” övdü.

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