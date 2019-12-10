Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov Beyaz Saray'da Trump'la görüşecek

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov önce ABD'li mevkidaşı Mike Pompeo ile görüşecek.



Ardından da Beyaz Saray'da ABD Başkanı Donald Trump'la bir araya gelecek. Görüşmeye ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'da katılacak.



Trump ve Lavrov'un ikili ilişkileri, Suriye ve bölgesel konuları ele alması bekleniyor.



Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov Mayıs 2017 tarihinde Washington’a gelmiş ve Beyaz Saray’da Başkan Donald Trump’la bir görüşme yapmıştı.



Rusya’nın Amerika seçimlerine müdahalede bulunduğu iddiaları nedeniyle Amerika kamuoyunda bu buluşma uzunca bir süre tartışılmıştı.