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Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov Çin'e gidiyor: Görüşmeler 2 gün sürecek

Rusya Dışişleri Bakanı Segey Lavrov, Çinli mevkidaşı Wang Yi ile görüşmek üzere yarın Pekin'e gidiyor. Lavrov ve Wang'ın, iki gün sürecek toplantılarda, Ukrayna savaşı ve Asya Pasifik'teki durumun yanı sıra uluslararası işbirliğine dair konuları da ele alması bekleniyor.

Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov Çin'e gidiyor: Görüşmeler 2 gün sürecek

Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, yarın ve salı günü Moskova'nın önemli diplomatik ve ekonomik ortağı 'i ziyaret edecek.

Dışişleri Bakanlığı'ndan bugün yapılan açıklamada, "8 ve 9 Nisan tarihlerinde Rusya Federasyonu Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Çin Halk Cumhuriyeti'ne resmi bir ziyaret gerçekleştirecek. Bu ziyaret sırasında (Çinli mevkidaşı) Wang Yi ile görüşmeler yapılması planlanmaktadır" denildi.

Açıklamada, Ukrayna'daki savaş ve bölgesindeki duruma atıfta bulunularak, bazı kritik konular üzerinde derinlemesine görüş alışverişi yapılmasının beklendiği ifade edildi.

Bakanlık ayrıca görüşmede, ikili işbirliğinin yanı sıra uluslararası alandaki işbirliğiyle bağlantılı geniş bir yelpazedeki soru işaretlerinin de ele alınacağını kaydetti.

Pekin de Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mao Ning Wang Yi'nin daveti üzerine gerçekleşen resmi ziyareti doğruladı.

Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov Türkiye'de

Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov Türkiye'de

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