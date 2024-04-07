Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov Çin'e gidiyor: Görüşmeler 2 gün sürecek

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, yarın ve salı günü Moskova'nın önemli diplomatik ve ekonomik ortağı Çin'i ziyaret edecek.

Dışişleri Bakanlığı'ndan bugün yapılan açıklamada, "8 ve 9 Nisan tarihlerinde Rusya Federasyonu Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Çin Halk Cumhuriyeti'ne resmi bir ziyaret gerçekleştirecek. Bu ziyaret sırasında (Çinli mevkidaşı) Wang Yi ile görüşmeler yapılması planlanmaktadır" denildi.

Açıklamada, Ukrayna'daki savaş ve Asya-Pasifik bölgesindeki duruma atıfta bulunularak, bazı kritik konular üzerinde derinlemesine görüş alışverişi yapılmasının beklendiği ifade edildi.

Bakanlık ayrıca görüşmede, ikili işbirliğinin yanı sıra uluslararası alandaki işbirliğiyle bağlantılı geniş bir yelpazedeki soru işaretlerinin de ele alınacağını kaydetti.

Pekin de Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mao Ning Wang Yi'nin daveti üzerine gerçekleşen resmi ziyareti doğruladı.