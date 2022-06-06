Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Sırbistan ziyaretinin engellenmesiyle ilgili bir açıklama yaptı. Lavrov, Avrupa Birliği (AB) ve NATO'nun gerçeklerden korktuğunu öne sürdü. Rus Bakan Lavrov, Sırbistan ziyaretinin engellenmesiyle ilgili "Bu, Avrupa Birliği (AB) ve NATO için bir kural haline geldi. Giderek daha fazla gerçeklerden korkuyorlar." dedi.Lavrov, gündemdeki konulara ilişkin çevrim içi olarak basın toplantısı düzenledi. Bulgaristan, Karadağ ve Kuzey Makedonya'nın, uçağına hava sahasını kapatması nedeniyle Sırbistan'a bugün yapacağı resmi ziyaretin gerçekleşemeyeceğini hatırlatan Lavrov, söz konusu ülkelerin adımını "benzeri görülmemiş bir karar" olarak nitelendirdi. Sergey Lavrov, "Bu ziyaret neredeyse global ölçüde bir tehdit olarak görülüyorsa, Batı'da durum kötü demektir" denildi."İLGİLİ ÜLKELERDEN RESMİ AÇIKLAMA YOK"Söz konusu ülkelerden şu ana kadar Moskova'ya bu hususta resmi bir açıklama gelmediğine dikkati çeken Lavrov, Sırbistan ziyaretinin engellenmesiyle ilgili "Bu, AB ve NATO için bir kural haline geldi. Giderek daha fazla gerçeklerden korkuyorlar." değerlendirmesinde bulundu.Lavrov, Batı'nın, "ülkelere kendi ortaklarını seçme hakkı" prensibini, Sırbistan'ın Rusya ile ilişkisi çerçevesinde kendisinin çiğnediğini belirterek, "Batı'ya göre Sırbistan'ın ortaklarını seçme konusunda hiçbir seçme hakkı, özgürlüğü yok. Bu bir kabalıktır ancak bu bizim için pek şaşırtıcı değil." diye konuştu. Sırbistan ile Rusya'nın ilişkilerini kimsenin bozamayacağını vurgulayan Lavrov, Sırbistanlı mevkidaşını Moskova'ya davet ettiğini ve onun uçağının Rusya'ya gelişinin AB tarafından engellenmeyeceğini umduğunu dile getirdi. Lavrov, NATO ve AB'nin, Balkanlar'ı "kapalı Balkanlar" adı altında kendi projesine dönüştürmek istediğini savundu. "İSVEÇ VE FİNLANDİYA, NATO'YA GİRERSE RUSYA'NIN GÜVENLİĞİNE TEHDİT OLACAK"Türkiye'nin, İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliği konusundaki pozisyonunun hatırlatılması üzerine Lavrov, bu hususun Ankara'nın egemenlik işleri olduğu için yorumlamayacağını söyledi.Lavrov, "Bizi ilgilendiren tek şey, eğer İsveç ve Finlandiya NATO'ya girerse, bu bizim güvenliğimiz için doğrudan tehdit olacak." görüşünü paylaştı.Türkiye'nin, Ukrayna'daki durumun normalleşmesinde hangi rolü oynayabileceğine yönelik soru üzerine Lavrov, bu hususta Türkiye'nin pozisyonunu saklamadığını hatırlattı. Lavrov, Rusya ile Türkiye arasında farklı görüşler de olduğunu belirterek, Suriye, Libya gibi meseleler dahil Türkiye ile karşılıklı etkileşimlerin farklılıkları sorun hale getirmediğine işaret etti. Lavrov, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in yaklaşımlarını net olarak ortaya koyarak birbirlerinin pozisyonlarına saygı duyduğunu, kaygılarını dikkate aldığını vurgulayarak, gıda güvenliği konusunda her iki liderin kısa süre önce telefon görüşmesi yaptığını anımsattı. "TÜRKİYE İLE BİRLİKTE GIDA TEDARİKİNİ ÇÖZMEYLE İLGİLİYİZ"Gıda güvenliği meselesinin Batı'nın düşüncesizce yaptırımlarını hayata geçirmesiyle başladığını ifade eden Lavrov, bunu yaptıktan sonra şimdi de Batı'nın, dünyanın çeşitli bölgelerine gıda tedarikinin nasıl etkileneceğini düşünmeye başladığına dikkat çekti. Lavrov, Türkiye ile birlikte bu sorunları çözme konusunda ilgileri olduğunu kaydederek, Putin'in kısa süre önce Karadeniz'den ve Azak Denizi'nden engellerin kaldırılarak İstanbul ve Çanakkale Boğazı'ndan güvenli şekilde gıda tedarikinin nasıl sağlanabileceğini açıkladığını anlattı. Gıda tedarikinin sağlanmasıyla ilgili olarak uzmanların bugün Türkiye'ye gittiğini açıklayan Lavrov, yarın da kendi heyetinin Türkiye'ye ulaşacağını bildirdi. Lavrov, Türkiye'de bu meseleyi çözmeyi umduklarının altını çizdi."LİMANLARIN AÇILMASI KONUSUNDA RUSYA ÜZERİNE DÜŞENİ UZUN SÜREDİR YAPIYOR"Rus tarafının, Ukrayna'daki tahılın limanlardan çıkması için uzun süredir her gün insani koridor açtığını belirten Lavrov, limanlardaki yabancı gemilerin çıkması için ise Ukrayna tarafının buradaki mayınları temizlemesi gerektiğini ifade etti. Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, şunları kaydetti:"Türk meslektaşlarımız, mayınları temizlemeye yardımcı olabileceklerini söyledi. Bizim askerlerimiz eminim bu hususu organize etmeye hazır. Daha sonra gemiler, mayın tarlasından çıkacak ve biz bağımsız ya da Türk meslektaşlarımızla birlikte bu gemilerin boğazlara kadar gidişini garanti ediyoruz. Ondan sonrası zaten Akdeniz. Biz üzerimize düşeni uzun süredir yapıyoruz."