Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov: Türkiye-Suriye müzakere sürecinin yeniden başlatılmasını teşvik edeceğiz

Rusya Federasyonu'na bağlı Tataristan'ın başkenti Kazan, geçtiğimiz hafta BRICS zirvesine ev sahipliği yaptı.

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, zirve sonrası Hürriyet Gazetesi'nin sorularını yanıtladı.

Türkiye-Suriye ilişkilerini değerlendiren Lavrov, Şam yönetiminin Türk askerinin Suriye'den çekilmesinde ısrar etmesi ve Türkiye'nin bu konuyu daha sonra ele almayı teklif etmesinin ardından müzakerelerin durduğunu belirtti.

Sürecin canlandırılması için Moskova'nın çabalarını anlattı.

Lavrov, "Şam ve Ankara’nın pozisyonlarında ortaya çıkan görüş ayrılıkları müzakere sürecinin duraklamasına neden oldu. Her iki başkentten de diyaloğun yeniden başlatılmasına ciddi ilgi duyulduğuna dair sinyaller geldiğinden, müzakere sürecinin hızla yeniden başlatılmasını aktif bir şekilde teşvik edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Lavrov Rusya'nın Şam ile Ankara arasındaki ihtilafları ortadan kaldırmak için tutarlı bir şekilde çaba sarf ettiğine vurgu yaptı.



"BU ÇATIŞMANIN KAZANANI OLMAYACAK"

Rus bakan, İsrail’in Gazze’ye yönelik saldırıları ve bölgede her geçen gün tırmanan gerginliği de değerlendirdi.



Arap-İsrail çatışmasına çözüm bulunamamasının, yeni bir şiddet dalgasına yol açtığını belirten Lavrov, "Şiddetin daha da tırmanmasına ve durumun kontrolden çıkmasına yol açacak adımlardan kaçınma çağrısı yapıyoruz. Bu çatışmanın kazananı olmayacak" dedi.



UKRAYNA SAVAŞINDA TÜRKİYE'NİN ROLÜ

Lavrov, Ukrayna savaşına yönelik değerlendirmesinde ise Türkiye'nin çözüme yönelik çabalarını takdir ettiklerini belirtti. Ancak Türkiye'nin Ukrayna ile askeri-teknik işbirliğinin sürdürdüğüne dikkat çekti.

Türk silahlarının Rus askeri ve sivillerini öldürmek için kullanıldığını öne süren Lavrov, "Türk yönetiminin arabuluculuk hizmetleri sağlamaya hazır olduğuna ilişkin açıklamaları göz önüne alındığında, bu durumun şaşkınlık yaratmaması mümkün değildir” diye konuştu.



BRICS İLE İLİŞKİLER

Rus bakan Lavrov ayrıca Türkiye’nin BRICS ile yakınlaşmaya gösterdiği ilgiyi memnuniyetle karşıladıklarını ifade etti. Türkiye, Kazan'daki BRICS zirvesine katılmıştı.

Lavrov, "Türkiye’nin BRICS’in daha da geliştirilmesine önemli katkı sağlayacak güçte olduğundan eminim" dedi.