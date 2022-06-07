Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov Türkiye'ye geliyor

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Çarşamba günü Türkiye'ye geliyor. Kritik ziyaretin ana gündem maddesi, Ukrayna limanlarında bekleyen tahılların Türkiye üzerinden dünya piyasalarına ulaştırılması olacak.



Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun Rus mevkidaşı ile yapacağı görüşmede, Karadeniz üzerinden açılacak tahıl koridorunun güvenliği ele alınacak. Bu kapsamda masada hem gemilerin seyir güvenliğinni nasıl sağlanacağı, hem de Odessa limanı açıklarındaki mayınların temizlenmesi başlıkları var.



Rus ve Türk heyetlerinde askeri yetkililer de hazır bulunacak.



Rus Izvestia gazetesi ise, üst düzey yetkililere dayandırdığı haberinde Odesa'dan tahıl yüklü gemilerin çıkışı konusunda Rusya'nın Türkiye ile geçici bir plan üzerinde anlaştığını öne sürdü.



İddiaya göre, Türk deniz kuvvetleri Odesa açıklarındaki mayınların temizlenmesinden sorumlu olacak. Türk yetkililer ise bu iddiayı doğrulamadı. Henüz bu konuda bir anlaşma olmadığı bildirildi.



Lavrov'un ziyareti öncesi Ankara-Kiev hattında önemli bir görüşme gerçekleşti. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Ukraynalı mevkidaşı Oleksii Reznikov ile telefonda görüştü.



Görüşmede Ukrayna limanlarında bekleyen ticari gemiler ile savaş başladıktan sonra hava sahası kapandığı için Kiev'de kalan TSK'ya ait iki nakliye uçağının Türkiye'ye güvenli dönüşü değerlendirildi.