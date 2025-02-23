Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, Türkiye'yi ziyaret edecek

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, yarın Ankara'yı ziyaret edecek.

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgilere göre Lavrov, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile bir araya gelecek.



Görüşmede, Ukrayna savaşı hakkındaki son ABD görüşmeleri ve Türkiye'nin sürece nasıl katkıda bulunabileceği ele alınacak.