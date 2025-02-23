Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, Türkiye'yi ziyaret edecek
Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, yarın Ankara'da Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile önemli görüşmeler gerçekleştirecek. Görüşmenin ana gündem maddesi Türkiye'nin Ukrayna'daki barış müzakereleri sürecine nasıl katkıda bulunabileceği olacak.
Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, yarın Ankara'yı ziyaret edecek.
Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgilere göre Lavrov, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile bir araya gelecek.
Görüşmede, Ukrayna savaşı hakkındaki son ABD görüşmeleri ve Türkiye'nin sürece nasıl katkıda bulunabileceği ele alınacak.
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