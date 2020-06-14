Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov ve Savunma Bakanı Şoygu bugün Türkiye'ye geliyor

Son dakika haberi! Rus bakanlar ve Türk mevkidaşları arasındaki görüşmenin ana gündem maddesi Libya olacak. Hafter, Libya'nın kuzeybatısını kontrol altında tutuyordu. Son zamanlarda Trablus çevresinde kritik yerleri kaybetmişti.

Libya'da bu gelişmeler yaşanırken, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da Hafter'in önümüzdeki süreçte denklemin dışına çıkabileceğini söylemişti.



Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD Başkanı Trump ile görüşmüştü. Bu noktada, Rusya ile de yürütülecek süreç de önemli.



Türkiye ve Rusya ateşkesin sağlanması için bir çok kez girişimlerde bulunmuştu. Bakanlar toplantısında tüm bu gelişmeler ele alınacak. Ayrıca İdlib konusu da masada olacak.

