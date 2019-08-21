Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, "Türk müttefiklerimizle birlikte bu teröristlerin düşmanca tavırlarına karşılık vereceğiz. Eğer bu bölgeden saldırılar devam ederse, sert bir şekilde karşılık veririz" diye konuştu.



Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov eskiden İdlib'in yüzde 50'sini kontrol eden terör örgütlerinin kontrollerini bölgenin yüzde 90'ına genişlettiklerini savundu.



Rus askerlerinin Suriye ordusu ile birlikte hareket ettiğini söyleyen Lavrov, "Türkiye'ye İdlib'deki militanların yok edileceği konusunda bilgi verdik. Rus ve Türk ordusu duruma ilişkin temaslarını sürdürüyor" diye konuştu.



İdlib'de Türk Silahlı Kuvvetleri'nin 9 Numaralı Gözlem Noktası'na intikal etmekte olan Türk askeri konvoyuna düzenlenen hava saldırısında 3 sivil hayatını kaybederken, 12 sivil de yaralanmıştı.



ÇAVUŞOĞLU: REJİM ATEŞLE OYNAMAMALI



Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu olayla ilgili olarak "rejimin ateşle oynamaması gerekiyor. Askerimizin güvenliği için ne gerekiyorsa yaparız" ifadesini kullanmıştı.

