Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov’un maskesi dünyanın gündeminde: Karantinanın canı cehenneme

Rus Haber Ajansı RIA Novosti, Rusya Dışişleri Bakanı Sergei Lavrov'un bir gün önce gazeteciler tarafından kendisine hediye edilen FCKNG QRNTN yazılı maskesiyle çekilen fotoğraflarını yayınladı.

Görüntüler, Lavrov’un Çin ziyareti sırasında Guangxi Zhuang Özerk Bölgesi'ndeki Guilin kentini ziyaret ettiği sırada çekildi.



Lavrov’un videosu, aynı zamanda Rusya Dışişleri Bakanlığı’nın resmi TikTok hesabından da paylaşıldı.



@midrussia Журналисты пула подарили С.В.Лаврову маску. И маска, и надпись пришлись Министру впору ♬ original sound - МИД России

Diğer taraftan, Lavrov bugün Çinli mevkidaşı Wang Yi ile bir araya geldi. Yarın da ülkedeki temeaslarına devam edecek olan Rus bakan, ardından Güney Kore'ye gidecek.

RUSYA, DÜNYADAKİ EN ÇOK VAKA SAYISINA SAHİP DÖRDÜNCÜ ÜLKE



Öte yandan, yaklaşık bir yıldır devam eden salgından politikacıların da yorulmuş olması muhtemel. Lavrov'un maskesi hakkında şimdiye kadar üst düzey bir yorum yapılmadı. Ancak, Rusya, Gameliya Enstitüsü tarafından geliştirilen yüzde 95 etkili başarılı bir vektör aşısına sahip olsa da sahip olduğu 4 milyon 450 bini aşkın vakayla dünyada dördüncü sırada yer alıyor.

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