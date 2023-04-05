Rusya Dışişleri Bakanlığı: Lavrov, 6-7 Nisan'da Türkiye'ye geliyor

Son dakika haberi! Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun davetlisi olarak Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov 6-7 Nisan'da Türkiye’ye gelecek.

Rusya Dışişleri Bakanlığı, “Temaslar sırasında başta ticaret, enerji ve turizm dahil olmak üzere karşılıklı çıkar alanlarında ikili işbirliğinin durumu ve beklentiler başta olmak üzere çok çeşitli konuların görüşülmesi planlanıyor." açıklamasını yaptı.

Görüşmede uluslararası güncel meselelerin ele alınacağını aktaran bakanlık, Ukrayna, Suriye, Karabağ konularının yanı sıra Orta Asya ve Afganistan ile ilgili de görüşmeler yapılacağını kaydetti.



Rusya Dışişleri Bakanlığı, ayrıca Lavrov ve Çavuşoğlu’nun ikili temasları esnasında çeşitli düzeylerde ikili temasların yapılması için çalışmaların sürdüğünü bildirdi.