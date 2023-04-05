imsakiye
  • 00 sa 00 dk 00 sn

Rusya Dışişleri Bakanlığı: Lavrov, 6-7 Nisan'da Türkiye'ye geliyor

SON DAKİKA HABERİ: Rusya Dışişleri Bakanlığı, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'un 6-7 Nisan tarihlerinde Türkiye'yi ziyaret edeceğini duyurdu.

Rusya Dışişleri Bakanlığı: Lavrov, 6-7 Nisan'da Türkiye'ye geliyor
Rusya'dan Finlandiya'nın NATO üyeliğine saatler kala yeni hamle: İskender füze sistemini Belarus'a teslim etti

Rusya'dan Finlandiya'nın NATO üyeliğine saatler kala yeni hamle: İskender füze sistemini Belarus'a teslim etti

Haberi Görüntüle

Son dakika haberi!  Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun davetlisi olarak Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov 6-7 Nisan'da Türkiye’ye gelecek.

Rusya Dışişleri Bakanlığı, “Temaslar sırasında başta ticaret, enerji ve turizm dahil olmak üzere karşılıklı çıkar alanlarında ikili işbirliğinin durumu ve beklentiler başta olmak üzere çok çeşitli konuların görüşülmesi planlanıyor." açıklamasını yaptı.

Görüşmede uluslararası güncel meselelerin ele alınacağını aktaran bakanlık, Ukrayna, Suriye, Karabağ konularının yanı sıra Orta Asya ve Afganistan ile ilgili de görüşmeler yapılacağını kaydetti.

Rusya Dışişleri Bakanlığı, ayrıca Lavrov ve Çavuşoğlu’nun ikili temasları esnasında çeşitli düzeylerde ikili temasların yapılması için çalışmaların sürdüğünü bildirdi.

DÜNYA HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...