Rusya: Dnipro'daki hava üssünde Ukrayna'ya ait yakıt depolarını ve silahları vurduk

Rusya Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Rus ordusunun Ukrayna'daki eylemlerine ilişkin bilgi verildi.



Rus topçu birlikleri, operasyonel-taktik, hava kuvvetleri, füze birlikleri ve insansız hava araçlarının, saldırılarıyla Ukrayna'nın farklı bölgelerindeki askeri birlikleri yenilgiye uğrattığı belirtilen açıklamada, "Dnipro bölgesindeki Dolgintsevo hava üssünde Ukrayna silahlı kuvvetlerinin yakıt depoları ve havacılık silahları imha edildi." ifadesi kullanıldı.



Açıklamada, Ukrayna'ya ait bugüne kadar 483 uçak, 250 helikopter, 7 bin 359 insansız hava aracı, 439 hava savunma füze sistemi, 12 bin 266 tank ve zırhlı araç, 1159 çok namlulu roketatar, 6 bin 623 obüs ve havan topu ile 13 bin 700 özel askeri aracın yok edildiği kaydedildi.



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