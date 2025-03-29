Rusya Dnipro'yu vurdu: 4 kişi öldü, evler alev aldı

Ukrayna İçişleri Bakanlığı'nın yaptığı açıklamaya göre Rus güçleri Dnipro kentine hava saldırısı düzenledi.

Bakanlık “Dnipro’da saldırı sonucu 4 kişi öldü, 21 kişi de yaralandı. Saldırı, büyük yıkıma ve yangınlara neden oldu" dedi.

Açıklamada, bir otel ve restoran kompleksi, 11 ev, garaj ve bir servis istasyonunun yandığı belirtilirken, "Yüksek binalar, arabalar ve iki adet yangın kurtarma ekipmanı da hasar gördü” denildi.

Dnipro valisi Sergiy Lysak resmi Telegram hesabından yaptığı açıklamada, dün gece geç saatlerde Rusya'nın Dnipro'ya "iki düzineden fazla insansız hava aracı" gönderdiğini yazdı.