Rusya, Donetsk bölgesinde iki köyün kontrolünü ele geçirdi

Rusya Savunma Bakanlığı, ordunun Ukrayna’nın Donetsk bölgesindeki Illinka ve Petrivka köylerinde kontrolü ele geçirdiğini bildirdi.

Rusya, Donetsk bölgesinde iki köyün kontrolünü ele geçirdi
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ile arasındaki savaş yaklaşık üç yıla yakın bir süredir devam ediyor.

Rusya Savunma Bakanlığı karşılıklı saldırıların yaşandığı süreçte yeni bir gelişmenin haberini verdi. Bakanlık açıklamasında, Ukrayna’nın Donetsk bölgesindeki Illinka ve Petrivka köylerinin kontrolünün ele geçirildiği aktarıldı.

Açıklamada ayrıca, Rus hava savunmasının son 24 saat içinde 55 Ukrayna insansız hava aracını (İHA) düşürdüğü belirtildi.

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