Rusya: Donetsk bölgesinde Voshod yerleşim birimini ele geçirdik

Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna'daki cephe hattında bulunan Donetsk bölgesindeki Voshod yerleşim biriminin Rus ordusunun kontrolüne geçtiğini bildirdi.

Rusya: Donetsk bölgesinde Voshod yerleşim birimini ele geçirdik

Savunma Bakanlığı, Rus askeri birliklerinin Rusya-Ukrayna Savaşı'ndaki faaliyetlerine ilişkin bilgi verdi.

Rus ordusunun Ukrayna'daki cephe hattında avantajlı pozisyonlar elde etmeyi sürdürdüğü belirtilen açıklamada, "Merkez Askeri Grubuna bağlı birlikler, aktif eylemler sonucunda Donetsk Halk Cumhuriyeti'nin Voshod yerleşim birimini kurtardı ve cephedeki taktik pozisyonlarını iyileştirdi." ifadesine yer verildi.

Ukrayna ordusuna ait 24 insansız hava aracının vurulduğu bildirilen açıklamada, ayrıca 127 askeri ekipmanın da imha edildiği belirtildi.

NTV’yi sosyal medyadan takip edin

Twitter Facebook

Öne Çıkan Video

100 TL'den aşağı meyve yok! | Üretici sıcak hava kadar maliyetlerden de şikayetçi

DÜNYA HABERLERİ

İran'daki sağlık davası: ABD, 6,7 milyar dolar tazminata mahkum edildi

İran'daki sağlık davası: ABD, 6,7 milyar dolar tazminata mahkum edildi

Turist karşıtı eyleme Barcelona Belediyesi'nden tepki: Şehri ziyaret eden insanlara saygı duyulmalı

Turist karşıtı eyleme Barcelona Belediyesi'nden tepki: Şehri ziyaret eden insanlara saygı duyulmalı

Taksicilerden 24 saatlik grev

Taksicilerden 24 saatlik grev

ABD'de Demokratların, Biden'ın seçimlerden çekilmesine yönelik çağrıları artıyor

ABD'de Demokratların, Biden'ın seçimlerden çekilmesine yönelik çağrıları artıyor

Avrupa Birliği'nin nüfusu 449,2 milyona yükseldi

Avrupa Birliği'nin nüfusu 449,2 milyona yükseldi

Fransa'da sol hükümetin kurulması için protesto çağrısı

Fransa'da sol hükümetin kurulması için protesto çağrısı

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...