Rusya: Donetsk bölgesinde Voshod yerleşim birimini ele geçirdik

Rusya Savunma Bakanlığı, Rus askeri birliklerinin Rusya-Ukrayna Savaşı'ndaki faaliyetlerine ilişkin bilgi verdi.



Rus ordusunun Ukrayna'daki cephe hattında avantajlı pozisyonlar elde etmeyi sürdürdüğü belirtilen açıklamada, "Merkez Askeri Grubuna bağlı birlikler, aktif eylemler sonucunda Donetsk Halk Cumhuriyeti'nin Voshod yerleşim birimini kurtardı ve cephedeki taktik pozisyonlarını iyileştirdi." ifadesine yer verildi.



Ukrayna ordusuna ait 24 insansız hava aracının vurulduğu bildirilen açıklamada, ayrıca 127 askeri ekipmanın da imha edildiği belirtildi.