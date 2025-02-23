Rusya: Donetsk'te 2 yerleşim birimini ele geçirdik

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Rusya Silahlı Kuvvetlerinin Ukrayna'daki faaliyetlerine ilişkin güncel bilgiler paylaşıldı.



Rus ordusunun Ukrayna'da cephedeki pozisyonlarını güçlendirdiği belirtilen açıklamada, "Güney ve Merkez Askeri Grubu birlikleri, kararlı eylemleri sonucunda Donetsk Halk Cumhuriyeti'nin Ulaklı ve Novoandreyevka yerleşim birimlerini kurtardı." ifadesi kullanıldı.



Açıklamada, savaşın başlangıcından bu yana Ukrayna ordusuna ait 656 uçak, 283 helikopter, 44 bin 263 İHA, 596 hava savunma füze sistemi, 21 bin 713 tank ve zırhlı araç, 1521 çok namlulu roketatar, 21 bin 980 obüs ve havan topu ile 32 binden fazla özel askeri aracın yok edildiği kaydedildi.



Rusya Savunma Bakanlığı, dün Luhansk bölgesindeki Novolyubovka yerleşim birimini ele geçirdiklerini duyurmuştu.

