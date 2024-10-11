Rusya: Donetsk’te bir yerleşim birimi daha ele geçirildi

Rusya Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Rus ordusunun 5-11 Ekim'de Rusya-Ukrayna Savaşı'ndaki faaliyetleri hakkında bilgi verildi.



Son hafta içinde Ukrayna'daki unsurlara yönelik hipersonik "Kinjal" füzeleri dahil yüksek hassasiyetli silah ve insansız hava araçları (İHA) ile saldırılar düzenlendiği aktarılan açıklamada, bu saldırılarda petrol, gaz ve enerji unsurları, askeri havaalanı altyapısı, İHA ve insansız deniz araçlarının üretildiği ve saklandığı noktalar, yakıt ve mühimmat depoları ile Ukraynalı asker ve paralı savaşçıların geçici olarak konuşlandığı noktaların vurulduğu aktarıldı.



Açıklamada, Rus ordusunun cephede ilerlemeye devam ettiği belirtilerek, "Donetsk Halk Cumhuriyeti'nin Ostrovskoye yerleşim birimi Rus birliklerince kurtarıldı." ifadesine yer verildi.

43 UKRAYNALI ASKER ESİR ALINDI



Aynı tarihlerde 43 Ukraynalı askerin esir alındığı belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:



"Askeri operasyonun başlangıcından bu yana Ukrayna ordusuna ait 646 uçak, 283 helikopter, 33 bin 419 İHA, 582 hava savunma füze sistemi, 18 bin 607 tank ve zırhlı araç, 1470 çok namlulu roketatar, 15 bin 988 obüs ve havan topu ile 27 bin 145 özel askeri araç imha edildi."



Bakanlığın açıklamasında ayrıca, Ukrayna ordusunun 6 Ağustos'tan bu yana Kursk yönünde 21 bin 900 askerini, 144 tankını, 69 piyade savaş aracını, 98 zırhlı personel taşıyıcısını ve 897 zırhlı aracını kaybettiği ifade edildi.