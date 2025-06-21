Rusya: Donetsk'teki Zaporijya yerleşim yerini ele geçirdik

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Rusya Silahlı Kuvvetleri'nin Ukrayna'daki faaliyetleriyle ilgili güncel bilgi paylaşıldı.



Rus güçlerinin Ukrayna cephesinde ilerlediği kaydedilen açıklamada, "Doğu Askeri Grubu birlikleri, kararlı eylemleri sonucunda Donetsk Halk Cumhuriyeti'nin Zaporijya yerleşim birimini kurtardı." ifadesi kullanıldı.



Açıklamada, son 24 saatte Ukrayna'ya ait 97 insansız hava aracının (İHA), Rus hava savunma sistemlerince yok edildiği belirtildi.



Rusya Savunma Bakanlığı, son bir haftada Ukrayna'nın Sumi, Harkiv ve Donetsk bölgelerinde 6 yerleşim biriminin kontrolünü ele geçirdiklerini duyurmuştu.

"HAVALİMANI ALTYAPISI, YAKIT VE ENERJİ TESİSLRİ VURULDU"

Ukrayna'daki askeri unsurlara yönelik saldırılara devam edildiği belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:



"Rusya Silahlı Kuvvetleri, gece Ukrayna'nın askeri havalimanı altyapısı ve Donbas'taki Ukrayna Silahlı Kuvvetleri birliklerine yakıt sağlayan yakıt ve enerji tesisine yönelik havadan, karadan, denizden yüksek hassasiyetli silah ve İHA'lar ile grup şeklinde saldırı düzenledi. Saldırı hedefine ulaştı ve belirlenen unsurlar vuruldu."​​​​​​​