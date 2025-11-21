Rusya "ele geçirdik" dedi, Ukrayna yalanladı

ABD yönetiminin gündeme getirdiği son Rusya-Ukrayna barış planına ilişkin değerlendirmeler sürerken, diğer tarafta sahadaki şiddetli çatışmalar da devam ediyor.

3.5 yıldan fazla bir süredir devam eden savaşın en yoğun muharebelerinden birinin sürdüğü Harkiv bölgesine bağlı Kupyanks şehri ve çevresine ilişkin taraflardan çelişkili açıklamalar geldi.

Kremlin’nden yapılan yazılı açıklamada Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in, Ukrayna'daki savaşta yer alan "Batı" adlı askeri birliğe ait bir komuta noktasını ziyaret ettiği duyuruldu.

Burada açıklamalar yapan Putin, "Ukrayna’nın siyasi yönetimi, geçen yılın mart ayından bu yana artık iktidarı gasbeden, Rusya ile savaşı sürdürme bahanesiyle bu gücü kişisel zenginleşme amacıyla elinde tutan bir örgütlü suç grubu haline gelmiştir." dedi.

Rus ordusundaki atama kararlarına ilişkin konuşan Putin, Güney askeri grubunun komutanı Aleksandr Sançik’in savunma bakan yardımcılığı görevine, birliğin kurmay başkanı Sergey Medvedev’in ise Güney birliğinin komutanı olarak atandığını söyledi.

Rusya Genelkurmay Başkanı Valeriy Gerasimov ise burada yaptığı açıklamada, Harkiv bölgesindeki Volçansk şehrinin yüzde 80’ini, Krasnoarmeysk (Pokrovsk) şehrinin yüzde 70’ini kontrol altına aldıklarını belirterek, "Batı birliği birimleri Kupyansk şehrini kurtardı." ifadesini kullandı.