Rusya enerji tesislerini vurdu. Ukrayna enerji kriziyle karşı karşıya

Rusya ve Ukrayna arasında gerçekleşen savaş son hızıyla devam ediyor. Rusya insansız hava aracı ve füze saldırılarına devam ediyor.

Rusya'nın gece boyunca düzenlediği insansız hava aracı ve füze saldırısının enerji tesisleri ve demiryolları gibi kritik altyapıları hedef aldığını ve binlerce hanede ısıtma ve su kesintilerine yol açtığı aktarıldı.

Kiev Hava Kuvvetleri Cumartesi günü yaptığı açıklamada, Rusya'nın bir gecede Ukrayna'ya 653 İHA ve 51 füze fırlattığını söyledi. Devlet Başkanı Volodimir Zelenski sosyal medyada yaptığı açıklamada, "Bu saldırıların ana hedefi bir kez daha enerji tesisleriydi. Rusya'nın amacı milyonlarca Ukraynalıya acı çektirmek." dedi.

Kiev yetkilileri, İHA ve füzelerin Chernigiv, Zaporizhia, Lviv ve Dnipropetrovsk bölgelerindeki enerji tesislerini de hedef aldığını söyledi.

Odesa bölgesinde 9 bin 500 aboneye ısıtma, 34 bin aboneye ise hasar nedeniyle su sağlanamıyor açıklaması yapıldı.