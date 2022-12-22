Rusya: Erivan, Azerbaycan ve Ermenistan Dışişleri Bakanları Toplantısı'na katılmayı reddetti

Son dakika haberi! Rusya Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov, telefon görüşmesi yaptı.



Görüşmede, "Laçın Koridoru'nun bloke edilmesi ve taraflar arasında bölgedeki maden yataklarıyla ilgili çalışmalar konusunda anlaşmazlıklar nedeniyle gerginleşen Rus barış birliğinin sorumluluğundaki bölgedeki durum" ele alındı.



Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, "Dağlık Karabağ ile Ermenistan arasında Laçın Koridoru'nda bağlantının engelsiz sağlanmasına dair üçlü anlaşmalara sıkı sıkıya uyulması gerektiğini" vurguladı.



Rusya, Azerbaycan ve Ermenistan liderlerinin 2020, 2021 ve 2022'de kabul ettiği bildirilerin uygulanmasının önemine dikkat çekilen görüşmede, "barış anlaşması hazırlığı için yarın Moskova’da yapılması planlanan Azerbaycan ve Ermenistan Dışişleri Bakanları Toplantısı'na Erivan’ın katılmayı reddetme kararının üzücü olduğu" kaydedildi.



PAŞİNYAN: KARABAĞ'DAKİ RUS ASKERİ GÖREVİNİ YAPMIYOR



Emenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, Laçın Koridoru ile ilgili Karabağ'da bulunan Rus güçlerinin üç taraflı anlaşmalarla üstlendiği gözlem ve kontrol görevini yerine getirmediğinin fiili olarak görüldüğünü iddia etti.



Ermenistan'ın resmi haber ajansı Armenpress'te yayımlanan habere göre, Paşinyan, Bakanlar Kurulu Toplantısı'nda açıklamalarda bulundu.



Azerbaycan tarafından Laçın Koridoru'nun kapatıldığını, bölgede gıda maddelerine erişimde zorluklar yaşandığını ve insani durumun gergin kalmaya devam ettiğini iddia eden Paşinyan, bu durumun 9 Kasım 2020'de imzalanan üçlü bildirinin ihlali anlamına geldiğini öne sürdü.

Paşinyan, "Bildirinin 6. maddesi uyarınca Laçın Koridoru, Rus barış gücü birliğinin kontrolünde bulunmaktadır, Azerbaycan da Laçın Koridoru'ndan vatandaşların geçişini, araç ve yük trafiğinin güvenliğini garanti etmektedir. Üç taraflı anlaşmayla belirlenen Laçın Koridoru'nun kontrol altında tutulması yükümlülüğünün Rus barış koruma birliğince yerine getirilmediği fiili olarak görülmektedir." ifadelerini kullandı.



Ermenistan Başbakanı, Laçın Koridoru'nda ortaya çıkan durumla ilgili "Rusya Federasyonu, barış koruma birliğinin bölgede bulunmasının asıl amacı bu tür yasa dışı olayların meydana gelmesini önlemektir." dedi.

