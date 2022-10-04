Rusya Federasyon Konseyi, 4 Ukrayna bölgesinin Rus topraklarına katılmasına ilişkin anlaşmaları onayladı

Türkiye de dahil olmak üzere uluslararası toplum tarafından yaygın olarak kınanmasına rağmen, Rusya Parlamentosu'nun üst meclisi olan Rusya Federasyon Konseyi, Ukrayna'daki dört bölgenin ilhakını onayladı. Rusya Devlet Başkanı Putin imzasının ardından Donetsk, Herson, Luhansk ve Zaporijya resmi olarak Rusya'ya katılacak ve ülkenin anayasasında değişiklik yapılacak.

Rusya Federasyon Konseyi, 4 Ukrayna bölgesinin Rus topraklarına katılmasına ilişkin anlaşmaları onayladı

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Parlamentosu’nun üst meclisi olan Federasyon Konseyi, Ukrayna'nın dört bölgesinin Rus topraklarına katılmasına ilişkin anlaşmaları oy birliğiyle onayladı.

Rusya'nın alt meclisi Duma’nın tüm üyeleri de dün Donetsk, Herson, Luhansk ve Zaporijya bölgelerinin Rusya'ya dahil edilmesine ilişkin anlaşmalar lehinde oy kullanmıştı.

Rusya Federasyon Konseyi, 4 Ukrayna bölgesinin Rus topraklarına katılmasına ilişkin anlaşmaları onayladı - 1 Rusya Federasyon Konseyi, Donetsk, Herson, Luhansk ve Zaporijya'nın Rus topraklarına katılmasına ilişkin anlaşmaları onayladı

ANAYASADA DEĞİŞİKLİK YAPILACAK

Bununla birlikte, Rus Parlamentosu’nun her iki meclisinin de ilhak anlaşmalarının onaylamasının ardından Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin bunları imzalayarak yasalaştıracak. Ayrıca, Rus anayasasında, ülkenin bölge sayısınına ilişkin gerekli değişiklikler yapılacak.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin geçen hafta, 23-27 Eylül tarihlerinde yapılan referandumların ardından Ukrayna'nın dört ayrılıkçı bölgesinin liderleri ile Donetsk, Herson, Luhansk ve Zaporijya’nın Rusya'ya katılımı konusunda anlaşmalar imzalamıştı.

Rusya Federasyon Konseyi, 4 Ukrayna bölgesinin Rus topraklarına katılmasına ilişkin anlaşmaları onayladı - 2 Rusya'nın kontrolündeki Ukrayna topraklarında son durum. 

TÜRKİYE DE DAHİL OLMAK ÜZERE BİRÇOK ÜLKE KINADI

Öte yandan, eferandumlar uluslararası toplum tarafından kınanırken, başta ABD olmak üzere birçok Batılı ülke Rusya’nın ilhakını yasadışı olarak tanımladı. Moskova'nın hareketini "uluslararası hukukun yerleşik ilkelerinin ciddi bir ihlali" olarak nitelendiren Türkiye, "Rusya'nın Ukrayna'nın Donetsk, Luhansk, Herson ve Zaphorizhia bölgelerini ilhak etme kararını reddediyoruz" açıklamasını yaptı. 

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