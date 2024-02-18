Rusya, Filistinli grupları Moskova'ya davet etti

Filistin Yönetimi Başkanı Mahmud Abbas, devam eden Münih Güvenlik Konferası'nda yaptığı konuşmada, Rusya'nın, 26 Şubat'ta Filistinli grupları Moskova'da bir araya gelmeye davet ettiğini açıkladı.

Abbas, "Hamas'ın orada olup olmayacağı net değil ancak Filistinlilerin birleşmeye ihtiyacı var ve Filistin yönetimi onlarla iletişime geçmeye hazır" dedi.

Öte yandan Münih'te protestolar da sürüyor. Ukrayna'ya silah gönderimine karşı bugün yapılan eylemi organize eden Mona Aranea,

"Almanya'nın ABD ile olan ilişkisini yeniden tanımlamalıyız ve bu sayede Rusya ile olan ilişkimizi de yeniden tanımlamalıyız. Güvenlik ve barış için bir Avrupa altyapısı Rusya'ya karşı değil, Rusya ile birlikte oluşturulmalıdır" ifadelerini kullandı.