Rusya: Fransa'daki erken seçimleri yakından takip edeceğiz

İki gün sürecek BRICS zirvesine ev sahipliği yapan Moskova, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron tarafından duyurulan erken seçimlerin dikkatle izleneceğini açıkladı.

Rusya: Fransa'daki erken seçimleri yakından takip edeceğiz

'daki erken seçimleri yakın takip edecek.

Kremlin'den bugün yapılan açıklamada, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron tarafından duyurulan erken seçimlerin dikkatle izleneceği belirtildi.

Reuters'ın bildirdiğine göre Kremlin sözcüsü Dimitri Peskov ayrıca Rusya'nın, aşırı sağ ve şüphecisi partilerin büyük kazanım elde ettiği Avrupa Parlamentosu seçim sonuçlarını takip ettiğini bildirdi.

Öte yandan Avrupa seçimlerinin gölgesinde, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov başkanlığında iki gün sürecek BRICS Dışişleri Bakanları toplantısı Nijniy Novgorod'da bugün başladı.

TASS haber ajansı, toplantıya 10 devletin yanı sıra BRICS'in dostları olan ülkelerin temsilcilerinin de katılacağını aktardı.

Zirvede Dışişleri Bakanı Hakan Fidan da hazır bulunacak.

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Maria Zaharova, “Taraflar önümüzdeki toplantılar sırasında uluslararası ilişkilerin güncel konularını, uluslararası gündemi, gelişmekte olan ülkelerin rolünün güçlendirilmesine vurgu yaparak küresel yönetişim sisteminin iyileştirilmesini, çatışmaların çözümünü ve önde gelen çok taraflı platformlardaki etkileşimi ele almayı planlıyor” açıklamasını yaptı.

Rusya'sız barış zirvesi | İsviçre'deki Ukrayna Konferansı'na 90 ülke ve kuruluş kayıt yaptırdı

Rusya'sız barış zirvesi | İsviçre'deki Ukrayna Konferansı'na 90 ülke ve kuruluş kayıt yaptırdı

Haberi Görüntüle

DÜNYA HABERLERİ

Donald Trump stresle nasıl başa çıkıyor?

Donald Trump stresle nasıl başa çıkıyor?

İngiltere'de evcil kedilere mikroçip zorunluluğu

İngiltere'de evcil kedilere mikroçip zorunluluğu

Husilerden Aden Körfezi’nde 2 gemiye füze saldırısı

Husilerden Aden Körfezi’nde 2 gemiye füze saldırısı

Paris Belediye Başkanı Hidalgo'dan Macron'a erken seçim için "darbe" tepkisi: Olimpiyatları işaret etti

Paris Belediye Başkanı Hidalgo'dan Macron'a erken seçim için "darbe" tepkisi: Olimpiyatları işaret etti

İptal edilen mezuniyet töreni yarım asır sonra yapıldı

İptal edilen mezuniyet töreni yarım asır sonra yapıldı

Dünya Gıda Programı, Gazze'deki geçici limandan yardımları durdurdu

Dünya Gıda Programı, Gazze'deki geçici limandan yardımları durdurdu

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...