Rusya: Fransa'daki erken seçimleri yakından takip edeceğiz

Rusya, Fransa'daki erken seçimleri yakın takip edecek.

Kremlin'den bugün yapılan açıklamada, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron tarafından duyurulan erken seçimlerin dikkatle izleneceği belirtildi.

Reuters'ın bildirdiğine göre Kremlin sözcüsü Dimitri Peskov ayrıca Rusya'nın, aşırı sağ ve Avrupa şüphecisi partilerin büyük kazanım elde ettiği Avrupa Parlamentosu seçim sonuçlarını takip ettiğini bildirdi.

Öte yandan Avrupa seçimlerinin gölgesinde, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov başkanlığında iki gün sürecek BRICS Dışişleri Bakanları toplantısı Nijniy Novgorod'da bugün başladı.

TASS haber ajansı, toplantıya 10 devletin yanı sıra BRICS'in dostları olan ülkelerin temsilcilerinin de katılacağını aktardı.

Zirvede Dışişleri Bakanı Hakan Fidan da hazır bulunacak.

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Maria Zaharova, “Taraflar önümüzdeki toplantılar sırasında uluslararası ilişkilerin güncel konularını, uluslararası gündemi, gelişmekte olan ülkelerin rolünün güçlendirilmesine vurgu yaparak küresel yönetişim sisteminin iyileştirilmesini, çatışmaların çözümünü ve önde gelen çok taraflı platformlardaki etkileşimi ele almayı planlıyor” açıklamasını yaptı.