Rusya, Fransız Büyükelçiyi bakanlığa çağırdı

Fransız Dışişleri Bakanı Stephane Sejourne, Rusya ile görüşmenin artık “yararlı” olmadığını belirten açıklamaları sonrası iki ülke arasında diplomatik kriz yaşandı.

Rusya, Fransa’nın Moskova Büyükelçisi Pierre Levy'i bakanlığa çağırdı.

Rusya Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Sejourne’nin açıklamalarının kabul edilemez olduğu ve gerçeklikle hiçbir ilgisinin olmadığı vurgulandı.

Açıklamada, Fransız bakanın açıklamaları “Fransız tarafının bilinçli ve kasıtlı bir eylemi” olarak nitelendirilerek, iki ülke arasındaki diyaloğun zayıflamasına neden olabileceği ifade edildi.