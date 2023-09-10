Rusya G20 Zirvesi açıklaması: Dünya ekonomi dengesi için bir dönüm noktası

Lavrov, Hindistan'ın başkenti Yeni Delhi’de G20 Liderler Zirvesi'nin kapanışından sonra basın toplantısı düzenledi.



Zirve deklarasyonunda, Rusya'nın tutumuna uygun olarak gıda güvenliği alanında nasıl ilerleneceğine dair önemli anlaşmalar bulunduğunu belirten Lavrov, Batı'nın pozisyonunda değişiklikler yapmak zorunda kaldığını söyledi.



Lavrov, "Batı, kritik altyapı, enerji ve tarımla ilgili altyapıya yönelik saldırıların ve yıkımların durdurulması çağrısını kabul etti. Doğrudan bahsedilmiyor ama herkes bunun Kuzey Akım hatlarına yönelik terör saldırıları, Tolyatti-Odessa amonyak boru hattı ve Kahovka Hidroelektrik Santrali'ne terör saldırıları ile Zaporijya Nükleer Santrali'ne sürekli insansız hava araçlarıyla saldırıları kapsadığını biliyor." ifadesini kullandı.



G20 üye ülkeleri arasında Ukrayna'da neler olup bittiğine dair doğru bir anlayış olduğunu dile getiren Lavrov, "Kiev rejimi, tek başına ülkesinin toprak bütünlüğünü yok etti ve Birleşmiş Milletler (BM) Şartı ve uluslararası hukuka tam uygun olarak halkların kendi kaderini tayin etme ilkesi yürürlüğe girdi. Bunu bir kez daha çok net ve doğru bir şekilde anlattık.” diye konuştu.



"DEKLARASYONUN RUSYA'YA ÜLTİMATOM OLDUĞU İDDİALARI SAÇMA"

"G20 deklarasyonunun, Rusya'ya ültimatom olduğu" iddialarını "saçma" olarak nitelendiren Lavrov, metinde, Rusya'dan hiç bahsedilmediğine dikkat çekti.

