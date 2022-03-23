Rusya G20'den çıkarılacak mı?

Reuters Haber Ajansı, Rusya'nın dünyanın en büyük 20 ekonomisini bir araya getiren G20'de kalıp kalmamasının tartışıldığını yazdı. Ajansa konuşan kaynaklar, bu yönde bir teklifin Çin, Hindistan ve Suudi Arabistan gibi ülkeler tarafından veto edileceğinin düşünüldüğünü söyledi.

Kaynaklardan biri, "Eğer Rusya üye olarak kalırsa, G20 daha az kullanışlı bir hale gelecek" dedi.

Bu haberin ardından konuşan Rusya'nın Endonezya Büyükelçisi Vorobieva, Rus lider Putin'in bu yılki G20 zirvesine katılmayı planladığını söyledi. Büyükelçi "Yalnızca G20 değil, birçok örgüt Rusya'yı çıkarmaya çalışıyor. Batı'nın tepkisi kesinlikle orantısız" dedi.

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