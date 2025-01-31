Rusya: Gazze halkının kendi topraklarında yaşama hakkı tartışılamaz

Rusya'ya bağlı Mordovya Cumhuriyeti'nin başkenti Saransk'ta gündemdeki konulara dair basın toplantısı düzenleyen Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Maria Zaharova, Gazze'deki durumu değerlendirdi.



"Moskova, ABD Başkanı Donald Trump'ın Gazzelileri Mısır ve Ürdün'e yerleştirme planlarını nasıl değerlendiriyor?" sorusunu yanıtlayan Zaharova, Mısır, Ürdün ve Filistin'in buna karşı çıktığına dikkat çekti.



Zaharova, Filistin meselesinin, Birleşmiş Milletler (BM) ve Arap Barış Girişimi'nin kararları dahil uluslararası hukuk çerçevesinde siyasi çözüme kavuşturulması gerektiğini vurgulayarak, şu ifadeleri kullandı:



"Bunun sonucunda 1967 sınırları içinde başkenti Doğu Kudüs olan Filistin devletinin kurulması gerekiyor. Gazze Şeridi, Doğu Kudüs ve Batı Şeria, Filistin devletine ait toprakların ayrılmaz parçası. Filistin halkının hakkı, Gazze sakinlerinin kendi topraklarında yaşama hakkını da içeriyor. Bu tartışılmaz ve sorgulanamaz. İki devletli formülün uygulanmasının, Filistin-İsrail bölgesinde ve genel olarak Ortadoğu'da kalıcı barışın garantisi olacağından eminiz."

