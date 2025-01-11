Rusya, gece boyunca Ukrayna hava sahasına 74 füze attı, 47'si düşürüldü

Kiev hava kuvvetleri bugün erken saatlerde yaptığı açıklamada Rusya'nın gece boyunca Ukrayna'ya 74 insansız hava aracı fırlattığını bildirdi.

Bunlardan 47'sinin düşürüldüğü, 27'sinin ise hedeflerine ulaşamadan radarlardan kaybolduğu açıklandı.



Hava kuvvetleri, 7 farklı bölgedeki bina ve araçların düşürülen insansız hava araçlarından düşen enkaz nedeniyle hasar gördüğünü de belirtti.

Ancak herhangi bir can kaybı yaşanmadığı kaydedildi.