Rusya gece saldırısında Amerikan şirketini vurdu

Rusya, temmuz ortasından bu yana en büyük saldırıda Ukrayna'ya gece boyunca yüzlerce insansız hava aracı ve füze fırlattı.

Lviv'e yönelik saldırıda bir kişi öldü, çok sayıda kişi yaralandı.



Ukrayna yetkilileri, saldırıların son günlerde ABD'nin yoğun diplomatik çabalarına rağmen Rusya'nın barış anlaşmasına ciddi yaklaşmadığını gösterdiğini söyledi.



Ukrayna Başbakanı Yulia Svyrydenko, sosyal medya paylaşımında “Rusya barışla ilgilenmediğini göstermeye devam ediyor. mDün gece Ukrayna, insansız hava araçları, seyir ve balistik füzeler, hatta hipersonik silahlar dahil olmak üzere büyük çaplı bir kombine saldırıya maruz kaldı” dedi.



Ukrayna hava kuvvetleri, Rusya'nın 574 insansız hava aracı ve 40 füze fırlattığını açıkladı. Hava savunma birimleri 546 insansız hava aracı ve 31 füzeyi düşürdü.

"ORDUYLA HİÇBİR İLGİSİ YOK"



Rusya, Ukrayna'nın batısında bulunan bir Amerikan elektronik üreticisini de gece yarısı düzenlediği saldırıda vurdu.

Saldırıda ciddi hasar ve kayıplar meydana geldi. Ukrayna Dışişleri

Bakanı Andrii Sybiha, saldırıyla ilgili X'te yaptığı açıklamada, “Savunma veya orduyla hiçbir ilgisi olmayan tamamen sivil bir tesis” diye yazdı.



Sybhia, “Bu, Ukrayna'daki Amerikan şirketlerine yönelik ilk Rus saldırısı değil. Bu yılın başlarında Kiev'deki Boeing ofislerine düzenlenen saldırılar ve diğer saldırılar da vardı” ifadelerini kullandı.



Ukraynalı bakan, Rusya'nın ülke çapındaki saldırıda yüzlerce insansız hava aracı, hipersonik, balistik ve seyir füzesi kullandığını bildirdi.