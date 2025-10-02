Rusya, gençlerin “geleneksel değerlere bağlılığını” ölçmek için uygulama geliştiriyor

Rusya'da Spor Bakanlığı’na bağlı Spor Üniversitesi, 1,3 milyon ruble (yaklaşık 15 bin 700 dolar) değerinde bir sözleşmeyi Moskova merkezli küçük bir yazılım şirketine verdi.



Uygulama, öğrencilere testler uygulayacak, cevaplarını puanlayacak ve sonuçları yöneticilere raporlayacak. Kategoriler arasında “vatanseverlik ve vatandaşlık”, “kültürel ve manevi gelenekler” ve “etik normlar” yer alacak. Yöneticiler, öğrencilerin isim, fakülte ve öğrenim yılı gibi kişisel bilgileriyle birlikte değer puanlarını görebilecek.

"YIKICI DAVRANIŞLAR" İZLENECEK

Daha önce Moskova’daki Yüksek Ekonomi Okulu (HSE), bu değerlendirmeler için “bilimsel temelli” bir metodoloji geliştirmekle görevlendirilmişti. Üniversite, aracın gençler arasında “yıkıcı ve yasa dışı davranış risklerini” izlemek için de kullanılabileceğini belirtmişti.



Adım, Kremlin’in “geleneksel değerleri” devlet ideolojisinin merkezine taşıma politikasının bir parçası. Başkan Vladimir Putin, Kasım 2022’de aile, din, vatanseverlik ve kültürel mirasa dayalı değerlerin korunmasını öngören bir kararname imzalamış, Batı’nın liberal normlarını reddetmişti.