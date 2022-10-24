Rusya Genelkurmay Başkanı, ABD'li ve İngiliz mevkidaşlarıyla görüştü

Rusya Genelkurmay Başkanı Valeriy Gerasimov, ABD Genelkurmay Başkanı Orgeneral Mark Milley ve İngiltere Genelkurmay Başkanı Oramiral Tony Radakin ile telefonda görüştü.



Rusya Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Gerasimov'un Milley ve Radakin ile yaptığı telefon görüşmelerinde, Ukrayna'daki durum ele alındı.



Görüşmede, "Ukrayna’nın kirli bomba (radyoaktif içerikli bomba) kullanması ihtimali" de istişare edildi.



"GÖRÜŞMENİN İÇERİĞİ GİZLİ TUTULACAK"



ABD Genelkurmay Başkanlığı Sözcüsü Albay Dave Butler de görüşmeye ilişkin yaptığı yazılı açıklamada, "İki komutan, güvenlikle ilgili birkaç endişe verici konuyu tartıştılar ve iletişim hatlarını açık tutma konusunda anlaştılar" dedi.



Albay Butler, daha önce de olduğu gibi görüşmenin içeriğinin gizli tutulacağına dikkati çekti.



İNGİLTERE GENELKURMAY BAŞKANI, RUSYA'NIN İDDİALARINI REDDETTİ



İngiltere Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Rusya Savunma Bakanlığı'nın talebi üzerine, İngiliz Genelkurmay Başbakanı Radakin’in bu öğleden sonra Rus mevkidaşı Gerasimov’la görüştüğü bildirildi.



Açıklamada, Radakin’in, "Rusya'nın, Ukrayna'nın çatışmayı tırmandırmak için eylemler planladığı yönündeki iddialarını" reddederek, İngiltere'nin Ukrayna'ya verdiği kalıcı desteği yineledi.



Ayrıca açıklamada, Radakin ve Gerasimov’un, yanlış hesaplama riskini yönetmek ve gerilimi azaltmayı kolaylaştırmak için ülkeleri arasında açık iletişim kanallarının sürdürülmesinin önemi üzerinde anlaştığı kaydedildi.



"KİRLİ BOMBA" İDDİASI



Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu, dün Türkiye'nin yanı sıra ABD, Fransa ve İngiltere’deki mevkidaşlarıyla gerçekleştirdiği telefon görüşmelerinde "kirli bomba" konusunu ele almıştı.



ABD, İngiltere ve Fransa'nın dışişleri bakanları, görüşmelerin ardından yaptıkları ortak açıklamada, Rusya’nın iddialarını reddederek, gerginliği artırmak için kullanılacak bahaneleri kabul etmeyeceklerini bildirmişti.

