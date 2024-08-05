Rusya Güvenlik Konseyi Sekreteri Şoygu, bölgesel güvenliği görüşmek için Tahran'da

Rus basını, Rusya Güvenlik Konseyi Sekreteri Sergey Şoygu'nun İran'a gittiğini bildirdi.

Şoygu'nun Tahran'da bir dizi görüşme gerçekleştireceği, Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan ile de bir araya geleceği açıklandı.

Haber ajansları, Rus bakanın İranlı yetkililerle bölgesel güvenlik konusunda işbirliğini derinleştirmek için görüşmeler yapacağını kaydetti.

Şoygu'nun ziyareti, İran'ın İsrail'e misilleme yapmasının beklendiği bir zamanda gerçekleşti.

İsrail'in Tahran'da Hamas lideri İsmail Haniye'yi suikastla öldürmesinin ardından İran ve bölgedeki müttefik örgütler "intikam" sözü vermişti.

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Nasır Kenani ise bugün yeni bir açıklama yaptı.



Kenani, Tahran'ın gerginliği tırmandırmak istemediğini ancak İsrail'i cezalandırmanın "gerekli" olduğunu söyledi.