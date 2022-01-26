Rusya, güvenlik tekliflerine ilişkin ABD'nin yazılı yanıtını aldı

Rusya Dışişleri Bakanlığı, güvenlik tekliflerine ilişkin ABD’nin yazılı yanıtını aldığını duyurdu. ABD Dışişleri Bakanı, "Nasıl yanıt vereceği rusya'ya kalmış. Her iki şekilde de biz hazırız" açıklaması yaptı.

Haberler - Anadolu Ajansı 26.01.2022 - 21:02 | Son Güncelleme : 26.01.2022 - 21:10

Rusya, güvenlik tekliflerine ilişkin ABD'nin yazılı yanıtını aldı

Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, ABD’nin Moskova Büyükelçisi John Sullivan’ın bakanlık binasına geldiği belirtildi.

Sullivan’ın, Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Aleksandr Gruşko ile görüştüğü bilgisine yer verilen açıklamada, "ABD Büyükelçisi, Rusya’nın güvenlik tekliflerine ilişkin ABD’nin yazılı yanıtını teslim etti." ifadesi kullanıldı.

Gündeme ilişkin açıklamalarda bulunan ABD Dışişleri Bakanı Blinken, "ABD ve müttefiklerin endişelerini rusya'ya yazılı olarak ilettik. Nasıl yanıt vereceği rusya'ya kalmış. Her iki şekilde de biz hazırız" dedi.

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