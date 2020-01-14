Rusya: Hafter ateşkesi imzalamadan Moskova'dan ayrıldı

Rusya Dışişleri Bakanlığı, Libya'nın doğusunu kontrolü altında tutan General Halife Hafter'in üzerinde uzlaşılan ateşkes metnini imzalamadan Moskova'dan ayrıldığını duyurdu.

Dün Rusya ve Türkiye'den heyetlerin katılımıyla yürütülen müzakarelerin ardından ateşkes metni üzerinde uzlaşmaya varılmıştı.



Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti Başbakanı Serrac metne imza atmıştı. Ancak Rusya Dışişleri Bakanlığı, Halife Hafter'in metne imza atmadan Moskova'dan ayrıldığını duyurdu.



Rusya Dışişleri Bakanlığı taraflar arasında anlaşma sağlanması için çalışmaların sürdürüleceğini açıkladı.

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Al Arabiya kanalı Hafter'in ateşkes anlaşmasını, Türkiye'nin Libya'daki askerlerini geri çekmesine ve Türkiye ile Trablus'taki Ulusal Mutabakat Hükümeti arasındaki anlaşmaların geçersiz olduğuna dair maddeler içermemesi nedeniyle imzalamamaya karar verdiğini iddia etti.



Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti Başbakanı Serrac metne imza atmıştı.

RUSYA'DA DÜN ATEŞKES GÖRÜŞMELERİ YAPILMIŞTI



Dün Moskova'da Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın Rus mevkidaşları ile bir araya geldiği toplantıda Libya'da süresiz ateşkes için taslak metinde uzlaşma sağlanmıştı.



Toplantı sonrasında yapılan açıklamada, Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti Başbakanı Serrac tarafının taslağı imzaladığı; Hafter tarafının ise metni incelemek üzere (Bu sabaha kadar) süre istemişti.



Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Hafter tarafının da metne olumlu yaklaştığını belirtmişti.