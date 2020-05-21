"Rusya Hafter'e savaş uçağı verdi" iddiası

Rusya'nın Libya'da Halife Hafter güçlerine desteğini artırdığ iddia edildi. Libya Ulusal Mutabakat hükümeti İçişleri Bakani Fethi Başağa Rusya'nın Hafter'e en az 8 savaş uçağı gönderdiğini duyurdu.

NTV Haber 21.05.2020 - 14:21

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Libya Ulusal Mutabakat hükümeti İçişleri Bakani Fethi Başağa'nın açıklamasına göre, Rusya, Suriye'deki Hımeymim hava üssünden kalkan Sovyet yapımı en az 6 adet Mig-29 ve 2 adet Su-24 savaş uçağı Hafter güçlerine ulaştırdı.

Uçakların Tobruk ve El Cufra hava üslerine indiği belirtiliyor. 6 uçağa Rusya Hava Kuvvetleri'ne bağlı 2 Rus Su-35 savaş uçağının eşlik ettiği yönünde haberler var.

Hafter milislerine bağlı hava unsurları, ülkedeki "Türk hedeflerine karşı Libya tarihindeki en büyük hava harekatını başlatacaklarını" öne sürdü.

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