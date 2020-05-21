"Rusya Hafter'e savaş uçağı verdi" iddiası

Libya Ulusal Mutabakat hükümeti İçişleri Bakani Fethi Başağa'nın açıklamasına göre, Rusya, Suriye'deki Hımeymim hava üssünden kalkan Sovyet yapımı en az 6 adet Mig-29 ve 2 adet Su-24 savaş uçağı Hafter güçlerine ulaştırdı.



Uçakların Tobruk ve El Cufra hava üslerine indiği belirtiliyor. 6 uçağa Rusya Hava Kuvvetleri'ne bağlı 2 Rus Su-35 savaş uçağının eşlik ettiği yönünde haberler var.



Hafter milislerine bağlı hava unsurları, ülkedeki "Türk hedeflerine karşı Libya tarihindeki en büyük hava harekatını başlatacaklarını" öne sürdü.

