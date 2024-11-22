Rusya harekete geçirdi: NATO'dan olağanüstü toplantı kararı

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ülkenin yeni nükleer doktrinine onay verdi. İmzaların atılmasının ardından NATO harekete geçti.



NATO'nun salı günü olağanüstü toplanacağı duyuruldu. Toplantıya Ukrayna'nın da katılacağı bildirildi.



RUSYA'DAN YENİ NÜKLEER DOKTRİN



Rusya Devlet Başkanı Putin, ülkesinin füze saldırılarına uğraması halinde nükleer yanıt verilmesine imkan tanıyan güncellenmiş doktrini onayladı.



Yeni doktrin, bir ülkenin, nükleer silah sahibi başka bir ülke desteğiyle Rus topraklarına saldırıda bulunması durumunda Rusya'nın nükleer yanıt vermesine olanak tanıyor.

Füzelerin yanı sıra insansız hava araçları veya savaş uçaklarıyla yapılan saldırılar da bu kapsama alındı.

ÜYE ÜLKE SALDIRIRSA İTTİFAKLAR DA TARAF SAYILACAK



Yeni doktrinde, Rusya'ya "bir ittifak üyesi" tarafından saldırı düzenlenmesi de yine nükleer yanıt verilebilecek bir gelişme şeklinde tanımlandı. Böyle bir durumda saldırıyı gerçekleştiren ülkenin bağlı olduğu tüm ittifak üyeleri de çatışmada taraf sayılacak.

Moskova'nın nükleer tehdidi, ABD'nin Ukrayna'ya, uzun menzilli ATACMS füzelerini Rus topraklarında kullanma izni vermesinin ardından gelmişti.