Rusya: Harkiv'de 4 yerleşim birimini ele geçirdik

Rusya Savunma Bakanlığı, Harkiv bölgesinde 4 yerleşim biriminin Rus ordusunca ele geçirildiğini bildirdi.

Rusya: Harkiv'de 4 yerleşim birimini ele geçirdik

Savunma Bakanlığı, Ukrayna'daki askeri güçlerin faaliyetlerine dair açıklama yaptı.

Rus ordusunun, Ukrayna'da çatışmaya devam ettiği belirtilen açıklamada, "Kuzey Kuvvetleri Grubu'na bağlı birlikler, ilerleyerek Harkiv bölgesinde Gatişçe, Krasnoye, Morohovets ve Oleynikovo yerleşim birimlerini kurtardı." ifadesi kullanıldı.

Ukrayna Hava Kuvvetlerine ait 4 "Mi-24" ve "Mi-8" tipi savaş helikopteri, "Mig-29" tipi savaş uçağı ile 36 insansız hava aracının (İHA) vurulduğu aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Askeri operasyonun başlangıcından bu yana Ukrayna ordusuna ait 595 uçak, 274 helikopter, 23 bin 987 İHA, 516 hava savunma füze sistemi, 15 bin 992 tank ve zırhlı araç, 1290 çok namlulu roketatar, 9 bin 526 obüs ve havan topu ile 21 bin 634 özel askeri araç imha edildi."

Rusya Savunma Bakanlığı, dün yaptığı açıklamada, Harkiv bölgesinde 5, Donetsk bölgesinde de bir yerleşim biriminin Rus ordusunca ele geçirildiğini bildirmişti.

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