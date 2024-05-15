Rusya Harkov'da ilerliyor: "2 yerleşim yerini kontrol altına aldık"

Rus Bakanlığından yapılan açıklamada, Rus ordusunun Ukrayna'daki eylemlerine ilişkin bilgi verildi.



Rusya Silahlı Kuvvetlerinin faaliyetleri sonucu bazı yerleşim birimlerinin kontrol altına alındığı bilgisi paylaşılan açıklamada, kuzey askeri birliklerinin Harkov bölgesinde Glubokoye ve Lukyantsı yerleşim birimlerini ele geçirdiği ifade edildi.



Ayrıca, Rus Dnyepr askeri birliklerinin de Zaporijya bölgesinde Rabotino yerleşim yerini kontrol altına aldığı aktarıldı.