Rusya Harkov'daki 12 yerleşim biriminde kontrolü ele geçirdi

Moskova, Harkov'da ilerleyişini sürdürüyor.

Rusya Dışişleri Bakanlığı'ndan bugün yapılan açıklamada, “Kuzey” askeri grubunun son bir hafta içinde Ukrayna'nın Harkov bölgesindeki 12 yerleşim biriminin kontrolünü ele geçirdiği belirtildi.

Yerel yetkililer ise Rus bombardımanında, kentte en az bir kişinin öldüğünü, dört kişinin yaralandığını açıkladı.

Devlet Başkanı Vladimir Putin, bugün Çin ziyaretinde yaptığı açıklamada, Harkov'da ilerleyen Rus güçlerinin, Rusya'nın sınır bölgelerini korumak için bir “tampon bölge” oluşturduğunu söylemişti.

Ancak Putin, Harkov kentini ele geçirmenin Rusya'nın mevcut planının bir parçası olmadığını ifade etti.